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Из-за заявлений Орбана против Украины рухнул курс венгерского форинта

23 мая 2023 20:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за заявлений Орбана против Украины рухнул курс венгерского форинта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После скандальных заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против Украины и ЕС рухнул курс венгерского форинта. Это сделает венгерскую валюту более чувствительной и неустойчивой.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечает агентство, венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня падением среди валют развивающихся стран.

Также из-за позиции Орбана Венгрии теперь придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, что окажет негативное влияние на местную экономику.

Впрочем, на падение форинта повлияло также решение венгерского центробанка впервые с начала года снизить на 1 п.п. до 17% учетной ставки.

"Хотя этого ожидали экономисты, это сигнализирует о начале конца режима чрезвычайной политики", — пишет Bloomberg.

Напомним, 23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию. Он считает, что завершить конфликт можно только из-за переговоров между Россией и США и ожидает возвращения Трампа как президента США.

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