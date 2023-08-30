Державний переворот військові оголосили в Габоні

Військові оголошують про державний переворот в Габоні. Фото: Скриншот

Владу у Габоні захопили військові. Вранці в середу, 30 серпня, група офіцерів вийшла в ефір національного телебачення і заявила, що вся повнота влади в країні тепер в їх руках.

Про це повідомляє Reuters.

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Політична ситуація в Габоні

У суботу, 26 серпня, у Габоні відбувались президентські вибори. Дві третини голосів на них набрав чинний президент Алі Бонго. В той час як опозиція вважає, що результати сфальсифіковані.

Оголошений військовими держпереворот поклав кінець більш ніж 50-річному правлінню родини Бонго в країні. Попередній президент Омар Бонго помер у 2009 році, після чого до влади прийшов його син Алі. На найвищий пост в державі він переобрався у 2016 році. Проте опозиція не визнала результати обох попередніх виборів, посилаючись на факти шахрайства.

Цьогорічний процес також не став виключенням. Занепокоєння в країні з приводу прозорості виборів викликали відсутність міжнародних спостерігачів, призупинення деяких закордонних трансляцій. Вже після завершення голосування громадян влада наказала відключити інтернет-послуги та запровадити комендантську годину вночі по всій країні.

Бідний Габон є членом ОПЕК та має багаті поклади нафти і великі плантації какао.

Воєнний переворот в Габоні

Вранці 30 серпня група високопоставлених військових з'явилась в ефірі національного телебачення та оголосила про захоплення влади. Поки один з офіцерів зачитував спільну заяву, дюжина інших стояла за його спиною. Вони представились членами спеціального Комітету. Після їх виступу в столиці Габона Лібревілі чулись постріли.

"В ім'я габонського народу ми вирішили захистити світ, поклавши край нинішньому режиму", — зазначив один із офіцерів.

За словами військових, результати виборів президента скасовано, кордони закриті, а всі державні установи розпущені.

Наразі не відомо де знаходиться Алі Бонго. Його не бачили з моменту голосування на виборах в суботу.

Зазначимо, це не перший переворот в Габоні. У січні 2019 року військові захопили державну радіостанцію та повідомили, що Бонго, який переніс інсульт кількома місяцями раніше, більше не придатний для посади. Проте це не довго продовжувалось, адже за кілька годин двох підозрюваних у змові вбили, а всіх інших — арештували.

Що відбувається в Африці

З 2020 року державний переворот в Габоні може стати восьмим успішним Західній та Центральній Африці.

За останні кілька років демократичний процес було підірвано через зміну влади в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері.

Нагадаємо, 26 липня військові захопили владу в Нігері. Цей переворот засудили африканські країни та Франція. Президент Еммануель Макрон заявив, що Париж підтримує затриманого президента, адже його було обрано демократичним шляхом.