РФ хоче використати переворот у Нігері і посилити свій вплив в Африці, — The Guardian

Учасники військового перевороту в Нігері. Фото: theguardian.com

Використовуючи соціальні мережі, Росія хоче отримати доступ до ключових ресурсів та використати військовий переворот у Нігері на свою користь. Так країна намагається посилити свій вплив в Африці.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Військовий переворот у Нігері

Відомо, що військовий переворот у Нігері відбувався у липні цього року через зростаючі антифранцузькі настрої. Зокрема, деякі місцеві діячі звинуватили європейську країну у втручанні у їхні справи.

Переворот спровокував давні загостренння у відносинах Нігеру з Францією. Це викликало нові сумніви щодо долі майбутніх спільних військових зусиль для боротьби з ісламістським повстанням у охопленому конфліктом регіоні Сахель.

РФ та переворот у Нігері

Згідно з аналізом, активність угруповання ПВК "Вагнер" у Нігері різко знизилася через загибель лідера Євгена Пригожина.

Водночас у російських соціальних мережах продовжують активно обговорювати військовий переворот у Африці. Відповідна кількість контенту у місцевих пабліках значно зросла. Це свідчить про великий інтерес Москви до використання потрясінь: вона намагається отримати вплив, вигідні контракти та доступ до ключових ресурсів у Нігері.

"Незрозуміло, чи відбудеться повне поглинання ПВК "Вагнера" якоюсь частиною російської держави, чи Москва спробує використати групу інших угруповань, намагаючись зберегти вплив, який вона здобула. У багатьох з цих країн спостерігається зростання проросійських настроїв, які Москва захоче посилити", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, очільники перевороту у Нігері заявили у п’ятницю, що наказали послу Франції Сільвену Ітте залишити країну протягом 48 годин. Вони пояснили, що це зумовлено погіршенням відносин між країною та її колишнім колонізатором.

Також ми писали, що начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) за підсумками дводенних нарад у столиці Гани Аккрі погодили дату можливого військового вторгнення у Нігер. Причиною такого рішення став державний переворот у цій країні.