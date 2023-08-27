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РФ хочет использовать переворот в Нигере и усилить свое влияние в Африке, — The Guardian

27 августа 2023 15:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ хочет использовать переворот в Нигере и усилить свое влияние в Африке, — The Guardian
Участники военного переворота в Нигере. Фото: theguardian.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Используя социальные сети Россия хочет получить доступ к ключевым ресурсам и использовать военный переворот в Нигере в свою пользу. Таким образом страна пытается усилить свое влияние в Африке.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Военный переворот в Нигере

Известно, что военный переворот в Нигере случился в июле этого года из-за растущих антифранцузских настроений. В частности, некоторые местные деятели обвинили европейскую страну в вмешательстве в их дела.

Переворот спровоцировал давние обострения в отношениях Нигера с Францией. Это вызвало новые сомнения в судьбе будущих совместных военных усилий по борьбе с исламистским восстанием в охваченном конфликтом регионе Сахель.

РФ и переворот в Нигере

Согласно анализу, активность группировки ЧВК "Вагнер" в Нигере резко снизилась из-за гибели лидера Евгения Пригожина.

В то же время в российских социальных сетях продолжают активно обсуждать военный переворот в Африке. Соответствующее количество контента в местных пабликах значительно выросло. Это свидетельствует о большом интересе Москвы к использованию потрясений: она пытается получить влияние, выгодные контракты и доступ к ключевым ресурсам в Нигере.

"Непонятно, произойдет ли полное поглощение ЧВК "Вагнера" какой-то частью российского государства, или Москва попытается использовать группу других группировок, пытаясь сохранить влияние, которое она получила. Во многих из этих стран наблюдается рост пророссийских настроений, которые Москва захочет усилить", — говорится в материале.

Напомним, главы переворота в Нигере заявили в пятницу, что приказали послу Франции Сильвену Итте покинуть страну в течение 48 часов. Они объяснили, что это обусловлено ухудшением отношений между страной и бывшим колонизатором.

Также мы писали, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккри согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер. Причиной этого решения стал государственный переворот в этой стране.

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