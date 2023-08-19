Коаліція африканських країн планує вторгнення у Нігер

Представники блоку ECOWAS. Фото: ecowas.int

Начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) за підсумками дводенних нарад у столиці Гани Аккрі погодили дату можливого військового вторгнення у Нігер. Причиною такого рішення став державний переворот у цій країні.

Про це повідомляє Reuters.

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Країни ECOWAS готові до інтервенції

На зустрічі країн Економічного співтовариства держав Західної Африки обговорювалася можливість інтервенції з метою відновлення демократії в Нігері.

За словами одного з учасників наради в Аккрі, "якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, може знадобитися збройне втручання".

Голова відомства ECOWAS з політичних питань та безпеки Абдель-Фату Муссах заявив, вони "готові виконати наказ негайно".

На саміті союзники докладно обговорили деталі та обставини можливого вторгнення, при цьому зазначили, що все ще сподіваються на мирні домовленості із хунтою в Нігері, оскільки "двері для переговорів ще відчинені".

Раніше ми розповідали, у Нігері стався військовий переворот. Тамтешні військові заявили, що повалили уряд та взяли владу. Задля врегулювання ситуації сусіди цієї країни направляють туди посередницьку місію.