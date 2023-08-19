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Коалиция африканских стран планирует вторжение в Нигер

19 августа 2023 04:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Коалиция африканских стран планирует вторжение в Нигер
Представители блоков ECOWAS. Фото: ecowas.int
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккре согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер. Причиной этого решения стал государственный переворот в этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

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Страны ECOWAS готовы к интервенции

На встрече стран Экономического сообщества государств Западной Африки обсуждалась возможность интервенции в целях восстановления демократии в Нигере.

По словам одного из участников совещания в Аккре, "если дипломатические усилия не дадут результата, может потребоваться вооруженное вмешательство".

Глава ведомства ECOWAS по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фату Муссах заявил, что они "готовы выполнить приказ немедленно".

На саммите союзники подробно обсудили детали и обстоятельства возможного вторжения, отметили, что все еще надеются на мирные договоренности с хунтой в Нигере, поскольку "двери для переговоров еще открыты".

Ранее мы рассказывали, что в Нигере произошел военный переворот. Местные военные заявили, что свергли правительство и взяли власть. Для урегулирования ситуации соседи этой страны направляют туда посредническую миссию.

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