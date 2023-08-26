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Переворот у Нігері: послу Франції дали дві доби, щоб покинути країну

26 серпня 2023 08:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Переворот у Нігері: послу Франції дали дві доби, щоб покинути країну
Очільники перевороту у Нігері. Фото: Vanguard
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільники перевороту у Нігері заявили у п’ятницю, що наказали послу Франції Сільвену Ітте залишити країну протягом 48 годин. Вони пояснили, що це зумовлене погіршенням відносин міжкраїною та її колишнім колонізатором.

Про це повідомили у The Guardian.

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Призначене заколотниками міністерство закордонних справ заявило, що рішення вислати посла було відповіддю на дії французького уряду, які "суперечать інтересам Нігеру".

Серед них відмова посла відповісти на запрошення зустрітися з новим міністром закордонних справ Нігеру, йдеться в заяві міністерства.

Ультиматум проти французького посла був швидко відхилений у Парижі, де заявили, що не визнають владу військових.

"Пучисти не мають повноважень звертатися з цим запитом, схвалення посла походить виключно від законно обраної влади Нігеру", — йдеться в заяві міністерства закордонних справ Франції в п’ятницю ввечері.

Переворот у Нігері

Липневий військовий переворот у Нігері відбувся на тлі зростаючої хвилі антифранцузських настроїв, коли деякі місцеві діячі звинуватили європейську країну у втручанні у їхні справи.

Переворот спровокував давні загостренння у відносинах Нігеру з Францією. Це викликало нові сумніви щодо долі майбутніх спільних військових зусиль для боротьби з ісламістським повстанням у охопленому конфліктом регіоні Сахель.

Раніше ми розповідали, що начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) за підсумками дводенних нарад у столиці Гани Аккрі погодили дату можливого військового вторгнення у Нігер. Причиною такого рішення став державний переворот у цій країні.

Раніше ми розповідали, у Нігері стався військовий переворот. Тамтешні військові заявили, що повалили уряд та взяли владу. Задля врегулювання ситуації сусіди цієї країни направляють туди посередницьку місію.

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