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Переворот в Нигере: послу Франции дали двое суток, чтобы покинуть страну

26 августа 2023 08:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Переворот в Нигере: послу Франции дали двое суток, чтобы покинуть страну
Руководители переворота в Нигере. Фото: Vanguard
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Руководители переворота в Нигере заявили в пятницу, что приказали послу Франции Сильвену Итте покинуть страну в течение 48 часов. Они объяснили, что это обусловлено ухудшением отношений между страной и ее бывшим колонизатором.

Об этом сообщили в The Guardian.

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Назначенное мятежниками министерство иностранных дел заявило, что решение выслать посла было ответом на действия французского правительства, которые "противоречат интересам Нигера".

Среди них отказ посла ответить на приглашение встретиться с новым министром иностранных дел Нигера, говорится в заявлении министерства.

Ультиматум против французского посла был быстро отклонен в Париже, где заявили, что не признают власть военных.

"Пучисты не имеют полномочий обращаться с этим запросом, одобрение посла происходит исключительно от законно избранной власти Нигера", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции в пятницу вечером.

Переворот в Нигере

Июльский военный переворот в Нигере произошел на фоне растущей волны антифранцузских настроений, когда некоторые местные деятели обвинили европейскую страну во вмешательстве в их дела.

Переворот спровоцировал давние обострения в отношениях Нигера с Францией. Это вызвало новые сомнения в судьбе будущих совместных военных усилий по борьбе с исламистским восстанием в охваченном конфликтом регионе Сахель.

Ранее мы говорили, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккри согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер. Причиной этого решения стал государственный переворот в этой стране.

Ранее мы рассказывали, что в Нигере произошел военный переворот. Местные военные заявили, что свергли правительство и взяли власть. Для урегулирования ситуации соседи этой страны направляют туда посредническую миссию.

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