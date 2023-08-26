Переворот в Нигере: послу Франции дали двое суток, чтобы покинуть страну

Руководители переворота в Нигере. Фото: Vanguard

Руководители переворота в Нигере заявили в пятницу, что приказали послу Франции Сильвену Итте покинуть страну в течение 48 часов. Они объяснили, что это обусловлено ухудшением отношений между страной и ее бывшим колонизатором.

Об этом сообщили в The Guardian.

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Послу Франции приказано покинуть Нигер

Назначенное мятежниками министерство иностранных дел заявило, что решение выслать посла было ответом на действия французского правительства, которые "противоречат интересам Нигера".

Среди них отказ посла ответить на приглашение встретиться с новым министром иностранных дел Нигера, говорится в заявлении министерства.

Ультиматум против французского посла был быстро отклонен в Париже, где заявили, что не признают власть военных.

"Пучисты не имеют полномочий обращаться с этим запросом, одобрение посла происходит исключительно от законно избранной власти Нигера", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции в пятницу вечером.

Переворот в Нигере

Июльский военный переворот в Нигере произошел на фоне растущей волны антифранцузских настроений, когда некоторые местные деятели обвинили европейскую страну во вмешательстве в их дела.

Переворот спровоцировал давние обострения в отношениях Нигера с Францией. Это вызвало новые сомнения в судьбе будущих совместных военных усилий по борьбе с исламистским восстанием в охваченном конфликтом регионе Сахель.

Ранее мы говорили, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккри согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер. Причиной этого решения стал государственный переворот в этой стране.

Ранее мы рассказывали, что в Нигере произошел военный переворот. Местные военные заявили, что свергли правительство и взяли власть. Для урегулирования ситуации соседи этой страны направляют туда посредническую миссию.