Делегация африканских стран встретилась с лидером хунты в Нигере: что обсуждали

Делегация ECOWAS в Нигере. Фото: Twitter

Делегация стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) посетила Нигер. Ее участники встретились с главой государственного переворота Абдурахманом Чиани, а также с свергнутым президентом страны Мохаммедом Базумом.

Об этом сообщается на странице Twitter (X) представителя президента Нигерии.

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Представители стран Западной Африки провели переговоры с лидером Нигерской хунты в столице страны Ниамеи. После этого они встретились с Базумом, которого мятежники содержат в резиденции.

"После встречи с главой CNSP Нигера (президентская гвардия. — Ред.) генералом Абдулрахманом Чиани делегация ECOWAS в Нигере также посетила сегодня вечером (19 августа. — Ред.) в Ниамее президента Мохаммеда Базума", — говорится в сообщении.

Делегацию переговорщиков возглавил бывший военный лидер Нигерии Абдулсалам Абубакар. В нее вошел также генеральный секретарь ECOWAS Омар Турей, сообщает Reuters.

Обозреватели расценивают факт встречи хунты в Нигере с делегацией ECOWAS как свидетельство потенциальной готовности к переговорам. Дело в том, что предыдущие миссии Западноафриканского блока были отклонены.

Ранее мы говорили, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккри согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер. Причиной этого решения стал государственный переворот в этой стране.

Ранее мы рассказывали, что в Нигере произошел военный переворот. Местные военные заявили, что свергли правительство и взяли власть. Для урегулирования ситуации соседи этой страны направляют туда посредническую миссию.