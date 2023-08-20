Делегація африканських країн зустрілася з лідером хунти в Нігері: що обговорювали

Делегація ECOWAS у Нігері. Фото: Twitter

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) відвідала Нігер. Її учасники зустрілися з очільником державного перевороту Абдурахманом Чіані, а також з поваленим президентом країни Мохаммедом Базумом.

Про це повідомляється на сторінці Twitter (X) представника президента Нігерії.

Читайте також:

Африканські лідери намагаються домовитися з хунтою

Представники країн Західної Африки провели переговори з лідером хунти Нігера у столиці країни Ніамеї. Після цього вони зустрілися з Базумом, якого бунтівники утримують у резиденції.

"Після зустрічі з головою CNSP Нігера (президентська гвардія. — Ред.) генералом Абдулрахманом Чіані делегація ECOWAS у Нігері також відвідала сьогодні ввечері (19 серпня. — Ред.) у Ніамеї президента Мохамеда Базума", — йдеться у повідомленні.

Делегацію переговорників очолив колишній військовий лідер Нігерії Абдулсалам Абубакар. До неї увійшов також генеральний секретар ECOWAS Омар Турей, повідомляє Reuters.

Оглядачі розцінюють факт зустрічі хунти в Нігері з делегації ECOWAS як свідчення потенційної готовності до переговорів. Річ у тім, що попередні місії Західноафриканського блоку були ними відхилені.

Раніше ми розповідали, що начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) за підсумками дводенних нарад у столиці Гани Аккрі погодили дату можливого військового вторгнення у Нігер. Причиною такого рішення став державний переворот у цій країні.

Раніше ми розповідали, у Нігері стався військовий переворот. Тамтешні військові заявили, що повалили уряд та взяли владу. Задля врегулювання ситуації сусіди цієї країни направляють туди посередницьку місію.