Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Франція продовжує дипломатичну боротьбу проти хунти в Нігері arrow

Франція продовжує дипломатичну боротьбу проти хунти в Нігері

28 серпня 2023 15:41
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Франція продовжує дипломатичну боротьбу проти хунти в Нігері
Лідери хунти в Нігері. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Посол Франції у Нігері Сильвен Ітте, якого повстанці змушували покинути країну, залишатиметься там та намагатиметься врегулювати ситуацію стільки, скільки буде потрібно. Він був присутній онлайн на прес-конференції президента Еммануеля Макрона. 

Про це повідомляє видання France24

Читайте також:

Франція не визнає путчистів

Президент Франції Еммануель Макрон виступив на пресконференції перед французькими послами. Він підтвердив, що посол у Нігері також прослуховує конференцію онлайн і залишається в країні під час державного перевороту.

У п'ятницю Сильвен Ітте отримав ультиматум покинути країну протягом 48 годин. Це через те, що посол досі не зустрівся з новою так званою владою Нігеру, а також пославшись на дії французького уряду, які "суперечать інтересам Нігеру".

Макрон заявив, що Франція не змінить своєї позиції — вона засуджує переворот та підтримує затриманого президента Мохаммеда Базума, адже його було обрано демократичним шляхом. 

"Наша політика чітка: ми не визнаємо путчистів, ми підтримуємо президента, який не пішов у відставку, і, крім того, ми продовжуємо співпрацювати з ним", — сказав Макрон.

Переворот у Нігері

26 липня військові захопили владу в Нігері. Хунта затримала президента країни Сильвена Ітте та утримує його в президентському палаці. 

Цей переворот засудили африканські країни та Франція. 

Тим часом головний західноафриканський блок ECOWAS намагається вести переговори з лідерами хунти в Нігері. Там заявили, що блок готовий ввести війська для відновлення конституційного порядку, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом.

Російськими ЗМІ ширяться повідомлення про те, що Макрон заявив, нібито підтримує введення військ в Нігер. Підтвердження цих заяв на міжнародних платформах наразі немає.

Нагадаємо, у The Guardian повідомили, що Росія хоче використати переворот у Нігері на свою користь та отримати доступ до ключових ресурсів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз