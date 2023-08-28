Франція продовжує дипломатичну боротьбу проти хунти в Нігері

Лідери хунти в Нігері. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Посол Франції у Нігері Сильвен Ітте, якого повстанці змушували покинути країну, залишатиметься там та намагатиметься врегулювати ситуацію стільки, скільки буде потрібно. Він був присутній онлайн на прес-конференції президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє видання France24.

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Президент Франції Еммануель Макрон виступив на пресконференції перед французькими послами. Він підтвердив, що посол у Нігері також прослуховує конференцію онлайн і залишається в країні під час державного перевороту.

У п'ятницю Сильвен Ітте отримав ультиматум покинути країну протягом 48 годин. Це через те, що посол досі не зустрівся з новою так званою владою Нігеру, а також пославшись на дії французького уряду, які "суперечать інтересам Нігеру".

Макрон заявив, що Франція не змінить своєї позиції — вона засуджує переворот та підтримує затриманого президента Мохаммеда Базума, адже його було обрано демократичним шляхом.

"Наша політика чітка: ми не визнаємо путчистів, ми підтримуємо президента, який не пішов у відставку, і, крім того, ми продовжуємо співпрацювати з ним", — сказав Макрон.

Переворот у Нігері

26 липня військові захопили владу в Нігері. Хунта затримала президента країни Сильвена Ітте та утримує його в президентському палаці.

Цей переворот засудили африканські країни та Франція.

Тим часом головний західноафриканський блок ECOWAS намагається вести переговори з лідерами хунти в Нігері. Там заявили, що блок готовий ввести війська для відновлення конституційного порядку, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом.

Російськими ЗМІ ширяться повідомлення про те, що Макрон заявив, нібито підтримує введення військ в Нігер. Підтвердження цих заяв на міжнародних платформах наразі немає.

Нагадаємо, у The Guardian повідомили, що Росія хоче використати переворот у Нігері на свою користь та отримати доступ до ключових ресурсів.