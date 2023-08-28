Франция продолжает дипломатическую борьбу против хунты в Нигере

Лидеры хунты в Нигере. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте, которого повстанцы заставляли покинуть страну, будет оставаться там и пытаться урегулировать ситуацию столько, сколько потребуется. Он присутствовал онлайн на пресс-конференции президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает издание France24.

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Франция не признает путчистов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на пресс-конференции перед французскими послами. Он подтвердил, что посол в Нигере также прослушивает онлайн-конференцию и остается в стране во время государственного переворота.

В пятницу Сильвен Итте получил ультиматум покинуть страну в течение 48 часов. Это потому, что посол до сих пор не встретился с новыми так называемыми властями Нигера, а также сославшись на действия французского правительства, которые "противоречат интересам Нигера".

Макрон заявил, что Франция не изменит свою позицию — она осуждает переворот и поддерживает задержанного президента Мохаммеда Базума, ведь он был избран демократическим путем.

"Наша политика четкая: мы не признаем путчистов, мы поддерживаем не ушедшего в отставку президента и, кроме того, мы продолжаем сотрудничать с ним", — сказал Макрон.

Переворот в Нигере

26 июля военные захватили власть в Нигере. Хунта задержала президента страны Сильвена Итте и удерживает его в президентском дворце.

Этот переворот был осужден африканскими странами и Францией.

Между тем главный западноафриканский блок ECOWAS пытается вести переговоры с лидерами хунты в Нигере. Там заявили, что блок готов ввести войска для восстановления конституционного порядка, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Российскими СМИ ходят сообщения о том, что Макрон заявил, что якобы поддерживает ввод войск в Нигер. Подтверждения этих заявлений на международных платформах пока нет.

Напомним, в The Guardian сообщили, что Россия хочет использовать переворот в Нигере в свою пользу и получить доступ к ключевым ресурсам.