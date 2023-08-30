Военные в Габоне объявили о государственном перевороте

Военные объявляют о государственном перевороте в Габоне. Фото: Скриншот

Власть в Габоне захватили военные. Утром в среду 30 августа группа офицеров вышла в эфир национального телевидения и заявила, что вся полнота власти в стране теперь в их руках.

Об этом сообщает Reuters.

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Политическая ситуация в Габоне

В субботу, 26 августа, в Габоне прошли президентские выборы. Две трети голосов на них получил действующий президент Али Бонго. В то время как оппозиция считает, что результаты сфальсифицированы.

Объявленный военными госпереворот положил конец более чем 50-летнему правлению семьи Бонго в стране. Предыдущий президент Омар Бонго скончался в 2009 году, после чего к власти пришел его сын Али. На самый высокий пост в государстве он переизбрался в 2016 году. Однако оппозиция не признала результаты обоих предыдущих выборов, ссылаясь на факты мошенничества.

Нынешний процесс тоже не стал исключением. Беспокойство в стране по поводу прозрачности выборов вызвало отсутствие международных наблюдателей, приостановка некоторых зарубежных трансляций. Уже после завершения голосования граждан, власти приказали отключить интернет-услуги и ввести комендантский час ночью по всей стране.

Бедный Габон является членом ОПЕК и имеет богатые залежи нефти и крупные плантации какао.

Военный переворот в Габоне

Утром 30 августа группа высокопоставленных военных появилась в эфире национального телевидения и объявила о захвате власти. Пока один из офицеров зачитывал совместное заявление, дюжина других стояла за его спиной. Они представились членами специального Комитета. После их выступления в столице Габона Либревили раздавались выстрелы.

"Во имя габонского народа мы решили защитить мир, прекратив нынешний режим", — отметил один из офицеров.

По словам военных, результаты выборов президента аннулированы, границы закрыты, а все государственные учреждения распущены.

Пока не известно, где находится Али Бонго. Его не видели с момента голосования на выборах в субботу.

Это не первый переворот в Габоне. В январе 2019 года военные захватили государственную радиостанцию и сообщили, что Бонго, перенесший инсульт несколькими месяцами ранее, больше не может выполнять свои обязанности. Однако это не долго продолжалось — через несколько часов двоих подозреваемых в сговоре убили, а всех остальных арестовали.

Что происходит в Африке

С 2020 года государственный переворот в Габоне может стать восьмым успешным в Западной и Центральной Африке.

За последние несколько лет демократический процесс был подорван из-за смены власти в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде и Нигере.

Напомним, 26 июля военные захватили власть в Нигере. Этот переворот осудили африканские страны и Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает задержанного президента, ведь он был избран демократическим путем.