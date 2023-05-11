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Чи може бути Китай посередником між РФ і Україною: позиція Борреля

11 травня 2023 23:27
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Лариса Голуб
Редактор
Чи може бути Китай посередником між РФ і Україною: позиція Борреля
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційний Пекін вже не може бути посередником між Україною і Російською Федерацією. Адже його "нейтральність" скоріше за все мала проросійську спрямованість. Такої думки дотримується високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. 

Про це він заявив під час дискусії в межах Європейського саміту з безпеки й оборони. Повідомляє агенція "Укрінформ".

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"Так, Китай підтримує Росію, але поки що він не надавав Росії військової допомоги. Ми маємо бути пильними, щоб не штовхнути Росію в руки Китаю. Але я не думаю, що Китай почувається дуже комфортно від того, що там відбувається", — вважає Боррель.

Боррель при йому не заперечує важливу роль Китаю у світі. Він вважає, що Китай є для ЄС водночас важливим торговельним партнером і конкурентом в економіці та противником у цінностях.

"Питання не в тому, щоб зупинити Китай у цьому перетворенні, але в тому, як переконати Китай конструктивно використовувати свою потужність, у відповідності до міжнародного права", — зазначив Боррель.

Варто зауважити, що Китай не вважає конфлікт в Україні як "агресію з боку Російської Федерації". Навіть попри голосування за резолюцію ООН.

Також у Китаї заявили, що виступають за мирні переговори, щоб "врегулювати" війну в Україні. І зробити такий крок Пекін збирається у координації з Росією.

Нагадаємо, Китай рекордно збільшив експорт у Російську Федерацію, досягнувши історичного максимуму у квітні поточного року. Обсяг імпорту з Піднебесної до Росії зріс на 153% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Він становить 9,6 млрд доларів.

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