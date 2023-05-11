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Может ли Китай быть посредником между РФ и Украиной: позиция Борреля

11 мая 2023 23:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Может ли Китай быть посредником между РФ и Украиной: позиция Борреля
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальный Пекин не может быть посредником между Украиной и Российской Федерацией. Ведь его "нейтральность", скорее всего, имела пророссийскую направленность. Такого мнения придерживается высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он заявил в ходе дискуссии в рамках Европейского саммита по безопасности и обороне. Сообщает агентство "Укринформ".

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"Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военную помощь. Мы должны быть внимательны, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там происходит", — считает Боррель.

Боррель при этом не отрицает немаловажную роль Китая в мире. Он считает, что Китай является для ЕС в одновременно важным торговым партнером и конкурентом в экономике и противником в ценностях.

"Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощность в соответствии с международным правом", — отметил Боррель.

Следует заметить, что Китай не считает конфликт в Украине как "агрессию со стороны Российской Федерации". Даже, несмотря на голосование за резолюцию ООН.

Также в Китае заявили, что выступают за мирные переговоры, чтобы "урегулировать" войну в Украине. И сделать таковой шаг Пекин собирается в координации с Россией.

Напомним, Китай рекордно увеличил экспорт в Российскую Федерацию, достигнув исторического максимума в апреле текущего года. Объем импорта из Поднебесной в Россию вырос на 153% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составляет 9,6 млрд. долларов.

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