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Чого добився Макрон на переговорах у Китаї щодо України: подробиці від Reuters

6 квітня 2023 19:00
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Емманюель Макрон сьогодні побував з візитом у Китаї
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Після переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента Франції Емманюеля Макрона в Пекіні в четвер Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на французьке дипломатичне джерело.

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Результати переговорів

"Президент (Макрон,  ред.) та Сі домовилися "наполегливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів за повного дотримання міжнародного права", — повідомило джерело.

Співрозмовник Reuters не надав конкретних деталей про те, чи змінив Китай свою позицію щодо війни в Україні, але повідомив, що сторони домовилися про подальші переговори.

За словами джерела агенції, Сі Цзіньпін також зазначив, що готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському "у зручний для нього час".

Як відомо, у заяві після зустрічі з Макроном лідер Китаю закликав Україну і росію відновити мирні переговори і знайти політичне вирішення конфлікту.

Своєю чергою президент Франції заявив, що зустріч була "відвертою і конструктивною", і закликав Китай не постачати нічого, що росія може використати "у своїй війні в Україні".

Варто зазначити, видання Politico раніше констатувало, що президент Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни росії проти України після переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, президент Франції Емануель Макрон перебуває з візитом у Китаї, де зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном. 

Фото: REUTERS

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