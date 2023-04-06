Чого добився Макрон на переговорах у Китаї щодо України: подробиці від Reuters

Емманюель Макрон сьогодні побував з візитом у Китаї

Після переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента Франції Емманюеля Макрона в Пекіні в четвер Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на французьке дипломатичне джерело.

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Результати переговорів

"Президент (Макрон, — ред.) та Сі домовилися "наполегливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів за повного дотримання міжнародного права", — повідомило джерело.

Співрозмовник Reuters не надав конкретних деталей про те, чи змінив Китай свою позицію щодо війни в Україні, але повідомив, що сторони домовилися про подальші переговори.

За словами джерела агенції, Сі Цзіньпін також зазначив, що готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському "у зручний для нього час".

Як відомо, у заяві після зустрічі з Макроном лідер Китаю закликав Україну і росію відновити мирні переговори і знайти політичне вирішення конфлікту.

Своєю чергою президент Франції заявив, що зустріч була "відвертою і конструктивною", і закликав Китай не постачати нічого, що росія може використати "у своїй війні в Україні".

Варто зазначити, видання Politico раніше констатувало, що президент Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни росії проти України після переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, президент Франції Емануель Макрон перебуває з візитом у Китаї, де зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Фото: REUTERS