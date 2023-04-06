Чего добился Макрон на переговорах в Китае по Украине: подробности от Reuters

Эмманюэль Макрон сегодня побывал с визитом в Китае

После переговоров лидера Китая Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекине в четверг Китай выразил готовность работать вместе с Францией по достижению прекращения войны в Украине путем переговоров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

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Результаты переговоров

"Президент (Макрон, — ред.) и Си договорились "упорно работать", чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права" , — сообщил источник.

Собеседник Reuters не предоставил конкретных деталей о том, изменил ли Китай свою позицию по поводу войны в Украине, но сообщил, что стороны договорились о дальнейших переговорах.

По словам источника агентства, Си Цзиньпин также отметил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому "в удобное для него время".

Как известно, в заявлении после встречи с Макроном лидер Китая призвал Украину и россию возобновить мирные переговоры и найти политическое разрешение конфликта.

В свою очередь президент Франции заявил, что встреча была "откровенной и конструктивной", и призвал Китай не поставлять ничего, что россия может использовать "в своей войне в Украине".

Стоит отметить, что издание Politico ранее констатировало, что президент Китая Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении войны россии против Украины после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, сегодня, 6 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Китае, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

Фото: REUTERS