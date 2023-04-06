Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Чего добился Макрон на переговорах в Китае по Украине: подробности от Reuters arrow

Чего добился Макрон на переговорах в Китае по Украине: подробности от Reuters

6 апреля 2023 19:00
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Эмманюэль Макрон сегодня побывал с визитом в Китае
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

После переговоров лидера Китая Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекине в четверг Китай выразил готовность работать вместе с Францией по достижению прекращения войны в Украине путем переговоров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

Читайте также:

Результаты переговоров

"Президент (Макрон,ред.) и Си договорились "упорно работать", чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права" , — сообщил источник.

Собеседник Reuters не предоставил конкретных деталей о том, изменил ли Китай свою позицию по поводу войны в Украине, но сообщил, что стороны договорились о дальнейших переговорах.

По словам источника агентства, Си Цзиньпин также отметил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому "в удобное для него время".

Как известно, в заявлении после встречи с Макроном лидер Китая призвал Украину и россию возобновить мирные переговоры и найти политическое разрешение конфликта.

В свою очередь президент Франции заявил, что встреча была "откровенной и конструктивной", и призвал Китай не поставлять ничего, что россия может использовать "в своей войне в Украине".

Стоит отметить, что издание Politico ранее констатировало, что президент Китая Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении войны россии против Украины после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, сегодня, 6 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Китае, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

Фото: REUTERS

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB