Чоловік прем'єрки Естонії Каї Каллас підозрюється у бізнесі з РФ: реакція політикині

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Фото: Jürgen Randma

Транспортна компанія Stark Logistics, частина якої належить Арво Халліку, чоловіку прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, під час повномасштабного вторгнення в Україні продовжила свою співпрацю з РФ.

Відповідне розслідування опублікувало видання ERR.

Читайте також:

Діяльність компанії

Зазначається, що в цій естонській компанії заявили, що допомагають одному із клієнтів закрити завод у Росії, який виробляє аерозольні упаковки.

Своєю чергою за словами гендиректора Stark Logistics Крістьяна Краага, вони майже не мають перевезень до РФ, проте у компанії не скасували їх.

Він зазначив, що мова йде щодо переміщення складських залишків, а саме товар, який не є серед санкцій Європейського Союзу.

Арво Халлік і Кая Каллас. Джерело: Siim Lõvi/ERR

Реакція Каї Каллас

Водночас сама прем'єрка відреагувала на скандальне розслідування. Вона заявила, що до минулого тижня не знала про співпрацю свого чоловіка з російським бізнес-партнером. За її словами, їй "нема чого приховувати".

"Коли ЗМІ почали ставити запитання, звісно ж, я почала ставити їх чоловікові. За його словами, одна зі сфер діяльності компанії до війни були у тому числі логістичні послуги у Росії, і їх згорнули через місяць після початку повномасштабної війни — у березні 2022 року. За його словами, зараз послуги надаються лише одній естонській компанії, і цей проєкт також на завершальному етапі", — пояснила Кая Каллас.

Вона зауважила, що компанія Stark Logistics не порушувала санкцій та у її чоловіка немає клієнтів серед росіян. Мова йде про клієнта з Естонії, який звернувся до компанії за допомогою у закритті виробничної діяльності в РФ.

"З точки зору товарообігу, це не оборот у Росії. Тому що послуги надаються естонській компанії, рахунки виставляються естонській компанії, ти сплачуєш податки в Естонії, заправляєшся пальним в Естонії, співробітники — в Естонії, авто зареєстровані в Естонії. Він не подумав, що це може викликати осуд з моральної точки зору. Я казала і скажу ще раз: на мою думку, будь-який бізнес з Росією варто припинити на той час, доки російська агресія проти України триває", — наголосила прем'єрка.

За її словами, вона готова відповідати на всі інші запитання, адже їй немає чого приховувати. Також вона не розгядає такого варіанту як відставка, адже не зробила нічого протизаконного.

Нагадаємо, мешканці Естонії, які мають російське громадянство, матимуть обмежені права щодо участі у місцевих виборах. Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство юстиції країни.