Муж премьера Эстонии Каи Каллас подозревается в бизнесе с РФ: реакция политика

Премьер-министр Эстонии. Фото: Jürgen Randma

Транспортная компания Stark Logistics, часть которой принадлежит Арво Халлику, мужу премьер-министра Эстонии Каи Каллас, во время полномасштабного вторжения в Украине продолжила свое сотрудничество с РФ.

Соответствующее расследование опубликовало издание ERR.

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Деятельность компании

Отмечается, что в этой эстонской компании заявили, что помогают одному из клиентов закрыть завод в России, производящий аэрозольные упаковки.

В свою очередь, по словам гендиректора Stark Logistics Кристиана Краага, они почти не имеют перевозок в РФ, однако в компании не отменили их.

Он отметил, что речь идет о перемещении складских остатков, а именно товар, не являющийся среди санкций Европейского Союза.

Арво Халлик и Кайя Каллас. Источник: Siim Lõvi/ERR

Реакция Каи Каллас

В то же время сама премьер отреагировала на скандальное расследование. Она заявила, что до прошлой недели не знала о сотрудничестве своего супруга с российским бизнес-партнером. По ее словам, ей "нечего скрывать".

"Когда СМИ начали задавать вопросы, конечно же, я начала задавать их мужу. По его словам, одна из сфер деятельности компании до войны была в том числе логистических услуг в России, и их свернули через месяц после начала полномасштабной войны — в марте 2022 года. По его словам, сейчас услуги предоставляются только одной эстонской компании, и этот проект также на завершающем этапе", — объяснила Кая Каллас.

Она отметила, что компания Stark Logistics не нарушала санкции и у ее мужа нет клиентов среди россиян. Речь идет о клиенте из Эстонии, обратившемся в компанию за помощью в закрытии производственной деятельности в РФ.

"С точки зрения товарооборота, это не оборот в России. Потому что услуги предоставляются эстонской компании, счета выставляются эстонской компании, ты платишь налоги в Эстонии, заправляешься горючим в Эстонии, сотрудники — в Эстонии, авто зарегистрированы в Эстонии. Он не подумал, что это может вызвать осуждение с моральной точки зрения. Я говорила и скажу еще раз: по моему мнению, любой бизнес с Россией следует прекратить в то время, пока российская агрессия против Украины продолжается", — подчеркнула премьер.

По ее словам, она готова отвечать на все другие вопросы, ведь ей нечего скрывать. Также она не рассматривает такой вариант как отставка, ведь не сделала ничего противозаконного.

Напомним, жители Эстонии, имеющие российское гражданство, будут иметь ограниченные права на участие в местных выборах. Соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции страны.