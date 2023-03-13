Чотири компанії уклали партнерство для розвитку ядерної енергетики в Європі

EDF

Французька EDF та італійські Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare співпрацюватимуть з розробки малих модульних реакторів.

Про це повідомляє Енергоатом.

Контракт

Чотири компанії уклали угоду про співпрацю з метою розробки нових технологій ядерної енергетики в Європі, а також забезпечення їхнього подальшого розгортання в Італії. Головним завданням цього партнерства є об'єднання досвіду та ресурсів кожної компанії з метою оцінки потенціалу розвитку ядерної енергетики в Європі, зокрема, в галузі малих модульних реакторів.

Нині в Італії немає жодних робочих атомних станцій. Передбачається, що створення малих модульних реакторів зможе розв'язувати проблему нестачі чистої енергії та скоротити залежність від джерел, які небезпечні або забруднюють довкілля.

Кожна компанія зробить свій внесок у проєкт і спільні зусилля дозволять розробити нові методи для безпечної та економічно ефективної генерації електроенергії. Партнерство є важливим кроком у напрямку створення більш стійкої та екологічно чистої енергетичної системи в Європі.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін і його ізраїльський колега Йоав Галлант висловили різні думки щодо того, як зупинити ядерну програму Ірану, яка швидко прискорюється . Під час візиту до Ізраїлю Остін наголосив, що дипломатія є найкращим способом запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.