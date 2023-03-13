Четыре компании заключили партнерство для развития ядерной энергетики в Европе
Французская EDF и итальянские Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare будут сотрудничать по разработке малых модульных реакторов.
Об этом сообщает Энергоатом.
-
Малиновский спас Марсель и стал одним из лучших игроков матча
-
В четырех районах Киева будут отключать свет, — ДТЭК
-
В Турции жителей предупреждают о разрушительных ураганах и ливнях: чего ожидать
-
В морг Энергодара привезли около 30 убитых оккупантов, — ОВА
-
Аграрии не спешат покупать топливо к посевной: что произошло
-
Отряды Вагнера наступают: генерал Сырский рассказал про ситуацию в Бахмуте
-
Обстрелы Николаевской области: появились первые подробности атаки
-
Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера: что он сделал
-
Украина ждет неформальной оценки выполнения "кандидатских критериев" от Еврокомиссии в мае
-
Оккупанты обстреляли и атаковали Харьковскую область, ВСУ отразили наступление россиян
Контракт
Четыре компании заключили соглашение о сотрудничестве с целью разработки новых технологий ядерной энергетики в Европе, а также обеспечения их дальнейшего развертывания в Италии. Главной задачей этого партнерства является объединение опыта и ресурсов каждой компании для оценки потенциала развития ядерной энергетики в Европе, в частности, в области малых модульных реакторов.
В настоящее время Италия не имеет никаких работающих атомных станций. Предполагается, что создание малых модульных реакторов сможет решить проблему недостатка чистой энергии и сократить зависимость от источников, которые небезопасны или загрязняют окружающую среду.
Каждая компания внесет свой вклад в проект, и совместные усилия позволят разработать новые методы для безопасной и экономически эффективной генерации электроэнергии. Партнерство представляет собой важный шаг в направлении создания более устойчивой и экологически чистой энергетической системы в Европе.
Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галлант выразили различные мнения относительно того, как остановить быстро ускоряющуюся ядерную программу Ирана. Во время визита в Израиль Остин подчеркнул, что дипломатия является наилучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия.