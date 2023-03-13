Четыре компании заключили партнерство для развития ядерной энергетики в Европе

EDF

Французская EDF и итальянские Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare будут сотрудничать по разработке малых модульных реакторов.

Об этом сообщает Энергоатом.

Контракт

Четыре компании заключили соглашение о сотрудничестве с целью разработки новых технологий ядерной энергетики в Европе, а также обеспечения их дальнейшего развертывания в Италии. Главной задачей этого партнерства является объединение опыта и ресурсов каждой компании для оценки потенциала развития ядерной энергетики в Европе, в частности, в области малых модульных реакторов.

В настоящее время Италия не имеет никаких работающих атомных станций. Предполагается, что создание малых модульных реакторов сможет решить проблему недостатка чистой энергии и сократить зависимость от источников, которые небезопасны или загрязняют окружающую среду.

Каждая компания внесет свой вклад в проект, и совместные усилия позволят разработать новые методы для безопасной и экономически эффективной генерации электроэнергии. Партнерство представляет собой важный шаг в направлении создания более устойчивой и экологически чистой энергетической системы в Европе.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галлант выразили различные мнения относительно того, как остановить быстро ускоряющуюся ядерную программу Ирана. Во время визита в Израиль Остин подчеркнул, что дипломатия является наилучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия.