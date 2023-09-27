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COVID-19 та отруєння: як розвивалася хвороба у Кадирова

27 вересня 2023 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
COVID-19 та отруєння: як розвивалася хвороба у Кадирова
Президент Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Проблеми зі здоров'ям у президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочалися після того, як у 2020 році його госпіталізували з COVID-19. Тоді хвороба серйозно "вдарила" по нирках. 

Про це пишуть росЗМІ. 

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Розвиток хвороби у Кадирова

Повідомляється, що після лікування COVID-19 у Кадирова з’явилася задишка і збереглися проблеми з нирками.

Міністр охорони здоров’я Чечні Ельхан Сулейманов, який був лікарем родини Кадирових, два роки боровся з постковідними симптомами. У 2022 році він почав робити Кадирову ін'єкції. Однак, стан здоров'я маріонетки Кремля різко погіршився. 

Версія з отруєнням

З цього приводу лікар Сулейманов спілкувався з колегами з Москви та Німеччини, пов'язуючи це з непереносимістю компонентів. Однак, вони не були в цьому впевнені. Тоді ж в оточенні Кадирова з'явилася версія про отруєння. 

Зникнення Сулейманова

За інформацією росЗМІ, восени 2022 року усім друзям лікаря Сулейманова надішли однакові повідомлення: "Я виїжджаю із сім'єю в Баку, прошу не турбувати". Відтоді, ніхто його не бачив та не чув, на повідомлення він більше не відповідав. 

Після публікацій про зникнення лікаря, у соцмережах почали оприлюднювати архівні кадри з чоловіком та видавати за нові. У відповідь на це друзі намагались писати Сулейманову, але зрохуміли, що відповідає їм інша людина, яка видає себе за нього. 

Пізніше навіть показали спеціальний відеоролик з Сулеймановим, де він, перебуваючи у невідомому приміщенні сказав, що з ним "усе гаразд". 

До цього часу він так і не вийшов на зв'язок. 

Хвороба Кадирова
Фото: скриншот
Хвороба Кадирова
Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в в ЗМІ почала поширюватися інформація про смерть Рамзана Кадирова.

У відповідь на це чеченський ватажок спростував нібито чутки про свій стан. 

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