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COVID-19 и отравление: как развивалась болезнь у Кадырова

27 сентября 2023 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
COVID-19 и отравление: как развивалась болезнь у Кадырова
Президент Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Проблемы со здоровьем у президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова начались после того, как в 2020 году он был госпитализирован с COVID-19. Тогда болезнь серьезно "ударила" по почкам.

Об этом пишут росСМИ.

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Развитие болезни у Кадырова

Сообщается, что после лечения COVID-19 у Кадырова появилась одышка и сохранились проблемы с почками.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, бывший врач семьи Кадыровых, два года боролся с постковидными симптомами. В 2022 году он начал делать Кадырову инъекции. Однако состояние здоровья марионетки Кремля резко ухудшилось.

Версия с отравлением

По этому поводу врач Сулейманов общался с коллегами из Москвы и Германии, связывая это с непереносимостью компонентов. Однако они не были в этом уверены. Тогда же в окружении Кадырова появилась версия об отравлении.

Исчезновение Сулейманова

По информации росСМИ, осенью 2022 года всем друзьям врача Сулейманова поступили одинаковые сообщения: "Я уезжаю с семьей в Баку, прошу не беспокоить". С тех пор никто его не видел и не слышал, на сообщение он больше не отвечал.

После публикаций об исчезновении врача в соцсетях начали обнародовать архивные кадры с мужчиной и выдавать за новые. В ответ на это друзья пытались писать Сулейманову, но сообразили, что отвечает им другой человек, выдающий себя за него.

Позже даже показали специальный видеоролик с Сулеймановым, где он, находясь в неизвестном помещении, сказал, что с ним "все в порядке".

До этого времени он так и не вышел на связь.

Болезнь Кадырова
Фото: скриншот
Болезнь Кадырова
Фото: скриншот

Напомним, ранее в СМИ начала распространяться информация о смерти Рамзана Кадырова.

В ответ на это чеченский вожак опроверг якобы слухи о своем состоянии.

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