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Депутати російського Саратова бояться, що їх підслуховує Джо Байден

28 червня 2023 19:35
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Ворог не спить: в облдумі Саратова заявили, що їх підслуховує Джо Байден
Джо Байден на зустрічі з журналістами у Білому домі. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Президент США Джо Байден може стежити за обговоренням роботи саратівських листонош. Про це заявив депутат Саратовської обласної думи Роман Чуйченко під час наради у середу, 28 червня.

Цього дня, як повідомляють місцеві ЗМІ, облдума обговорювала нестачу листонош в Саратовській області через низькі зарплати.

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Деталі

Депутат-єдинорос Чуйченко попередив своїх колег, що за їхніми діями спостерігає весь світ.

"У нас йде пряма трансляція, так, треба якось розуміти, що на нас зараз дивиться весь світ. Джозеф Байден, можливо, навіть підключився до нас. Тому треба фільтрувати те, що йому цікаво", — заявив депутат.

Судячи з повідомлень саратівських ЗМІ, Роман Чуйченко давно відомий своїми абсурдними ініціативами. Так, нещодавно він закликав закрити "чоловічі клуби", які, на думку депутата, розміщуються в саратовських багатоквартирних будинках і являють собою "бізнес на похоті і розпусті".

Також у травні цього року Чуйченко виставив вимогу змінити назви саратовського бару "Belgium" та житлового комплексу "Німецький квартал" — останній він запропонував перейменувати на ЖК "Вагнер". Крім того, він звинуватив місцевий стрип-клуб у "дискредитації СВО та честі військового мундира" російської армії.

Нагадаємо, раніше російський губернатор заборонив Джо Байдену відвідувати Пензу та Пензенську область.

Також Новини.LIVE повідомляли, що шоумен-путініст Оскар Кучера винайшов для Росії нового ворога.

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