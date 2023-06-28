Враг не дремлет: в облдуме Саратова заявили, что их подслушивает Джо Байден

Депутаты российского Саратова боятся, что их подслушивает Джо Байден
Президент США Джо Байден может следить за обсуждением работы саратовских почтальонов. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы Роман Чуйченко во время совещания в среду, 28 июня.
В этот день, как сообщают местные СМИ, облдума обсуждала нехватку почтальонов в Саратовской области из-за низких зарплат.
Подробности
Депутат-единоросс Чуйченко предупредил своих коллег, что за их действиями наблюдает весь мир.
"У нас идет прямая трансляция, да, надо как-то понимать, что за нами в этот момент смотрит весь мир. Джозеф Байден, быть может, даже подключился к нам. Поэтому надо фильтровать то, что ему интересно", — заявил депутат.
Судя по сообщениям саратовских СМИ, Роман Чуйченко давно известен своими абсурдными инициативами. Так, недавно он призвал закрыть "мужские клубы", которые, по мнению депутата, размещаются в саратовских многоквартирных домах и представляют собой "бизнес на похоти и пороке".
Также в мае этого года Чуйченко потребовал изменить названия саратовского бара "Belgium" и жилищного комплекса "Немецкий квартал" — последний он предложил переименовать в ЖК "Вагнер". Кроме того, он обвинил местный стрип-клуб в "дискредитации СВО и чести военного мундира" российской армии.
Напомним, ранее российский губернатор запретил Джо Байдену посещать Пензу и Пензенскую область.
Также Новини.LIVE сообщали, что шоумен-путинист Оскар Кучера изобрел для России нового врага.