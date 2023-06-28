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Депутаты российского Саратова боятся, что их подслушивает Джо Байден

28 июня 2023 19:35
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Враг не дремлет: в облдуме Саратова заявили, что их подслушивает Джо Байден
Джо Байден на встрече с журналистами в Белом доме. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Президент США Джо Байден может следить за обсуждением работы саратовских почтальонов. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы Роман Чуйченко во время совещания в среду, 28 июня.

В этот день, как сообщают местные СМИ, облдума обсуждала нехватку почтальонов в Саратовской области из-за низких зарплат.

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Депутат-единоросс Чуйченко предупредил своих коллег, что за их действиями наблюдает весь мир.

"У нас идет прямая трансляция, да, надо как-то понимать, что за нами в этот момент смотрит весь мир. Джозеф Байден, быть может, даже подключился к нам. Поэтому надо фильтровать то, что ему интересно", — заявил депутат.

Судя по сообщениям саратовских СМИ, Роман Чуйченко давно известен своими абсурдными инициативами. Так, недавно он призвал закрыть "мужские клубы", которые, по мнению депутата, размещаются в саратовских многоквартирных домах и представляют собой "бизнес на похоти и пороке".

Также в мае этого года Чуйченко потребовал изменить названия саратовского бара "Belgium" и жилищного комплекса "Немецкий квартал" — последний он предложил переименовать в ЖК "Вагнер". Кроме того, он обвинил местный стрип-клуб в "дискредитации СВО и чести военного мундира" российской армии.

Напомним, ранее российский губернатор запретил Джо Байдену посещать Пензу и Пензенскую область.

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