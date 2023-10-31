Держсекретар США Блінкен заявив про "чіткий зв’язок" між війнами в Україні та секторі Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Під час слухань у Сенаті державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ситуації в Україні та Ізраїлі тісно пов’язані між собою. Зокрема, через деструктивну роль Ірану і Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Держсекретар США Блінкен висловив позицію, що Сполучені Штати мають одночасно забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, запропонованому президентом Байденом, оскільки ці дві ситуації тісно пов’язані між собою, зокрема, через деструктивну роль Ірану і Росії.

"Конфлікти в Україні і на Близькому Сході мають чіткий зв’язок", — переконаний глава американської дипломатії.

Блінкен вказав, що традиційні канали РФ для забезпечення її військових потреб були перекриті міжнародними санкціями й обмеженнями і в результаті цього вона дедалі більше звертається за допомогою до Ірану. Це означає двосторонній рух, тож Москва пропонує Ірану передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю.

"Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і Москву, і Тегеран", — додав Блінкен.

Зосередженість США на війнах у світі

Він пояснив, що противники Америки і країн Заходу "визнають, що наші стратегії працюють, і вони продовжують робити все можливе, щоб завадити нам". За його словами, зараз багато хто знову робить ставку на те, що Сполучені Штати втратять об’єднану позицію або займатимуться внутрішніми проблемами.

"Саме цьому запобігає запит президента Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, який передбачає одночасну підтримку як Україні, так і Ізраїлю", — підкреслив держсекретар.

Крім того, він сказав, що запит має вирішальне значення, щоб випередити стратегічних конкурентів Америки, таких як КНР, та посилити стримування в інших регіонах. Запит допоможе зменшити вплив наслідків російської війни для продовольчої та енергетичної безпеки у світі і зміцнить внутрішню безпеку для американців у власній країні.

Нагадаємо, Прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни — розширення сухопутної операції. Він заявив, що його країна продовжує системно знищувати військовий та політичний потенціал терористів ХАМАС.

Також ми писали раніше, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль загинули 25 українців. Ще декілька сотень перебуває у заручниках в Газі. Терористи використовують їх як "живий щит".