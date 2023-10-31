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Госсекретарь США Блинкен заявил о "четкой связи" между войнами в Украине и секторе Газа

31 октября 2023 19:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Госсекретарь США Блинкен заявил о "четкой связи" между войнами в Украине и секторе Газа
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ходе слушаний в Сенате государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что ситуации в Украине и Израиле тесно связаны между собой. В частности, из-за деструктивной роли Ирана и России.

Об этом сообщает Укринформ.

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Связь между Израилем и Украиной

Госсекретарь США Блинкен выразил позицию, что Соединенные Штаты должны одновременно обеспечить дальнейшую поддержку Украины и Израиля в одном пакете, предложенном президентом Байденом, поскольку эти две ситуации тесно связаны между собой, в частности из-за деструктивной роли Ирана и России.

"Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь", — убежден глава американской дипломатии.

Блинкен указал, что традиционные каналы РФ для обеспечения ее военных нужд были перекрыты международными санкциями и ограничениями и в результате этого она все больше обращается за помощью в Иран. Это означает двустороннее движение, поэтому Москва предлагает Ирану передовые военные технологии, представляющие угрозу безопасности Израиля.

"Если позволить России победить при поддержке Ирана, это взбодрит и Москву, и Тегеран", — добавил Блинкен.

Сосредоточенность США на войнах в мире

Он объяснил, что противники Америки и стран Запада "признают, что наши стратегии работают, и они продолжают делать все возможное, чтобы помешать нам". По его словам, сейчас многие снова делают ставку на то, что Соединенные Штаты потеряют объединенную позицию или будут заниматься внутренними проблемами.

"Именно это предотвращает запрос президента Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности, который предусматривает одновременную поддержку как Украины, так и Израиля", — подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, он сказал, что запрос имеет решающее значение для предотвращения стратегических конкурентов Америки, таких как КНР, и усилить сдерживание в других регионах. Запрос поможет уменьшить влияние последствий российской войны на продовольственную и энергетическую безопасность в мире и укрепит внутреннюю безопасность для американцев в собственной стране.

Напомним, Премьер Израиля объявил о третьем этапе войны — расширении сухопутной операции. Он заявил, что его страна продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал террористов ХАМАС.

Также мы писали ранее, что в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли 25 украинцев. Еще несколько сотен находятся в заложниках в Газе. Террористы используют их как "живой щит".

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