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Дірка в бюджеті: потреби Бундесверу Німеччина не зможе закрити до 2030 року

1 квітня 2023 17:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Борис Пісторіус не чекає, що фінанси знайдуться швидко
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нинішні прогалини з озброєнням Бундесверу не можна буде повністю закрити до 2030 року. Такої думки дотримується міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Тому зараз необхідно визначити пріоритети. 

Про це йдеться у Tagesschau.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не очікує, що прогалини в оснащенні Бундесверу будуть ліквідовані найближчим часом. На його переконання, зараз варто визначити пріоритети. Одним з таких пріоритетів, є захист східного флангу НАТО.

"Для нас це означає, перш за все, створення повністю оснащеної дивізії до 2025 року і відповідний внесок у сили реагування НАТО", — сказав міністр.

Він додав, що поставки зброї в Україну також призвели до прогалин у Бундесвері. Пісторіус заявив, що проведе переговори з представниками оборонної промисловості.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд доларів у понеділок, 3 квітня. Пакет допомоги може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети, паливозаправники і пів дюжини типів боєприпасів, включаючи танкові.

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