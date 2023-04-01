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Дырка в бюджете: потребности Бундесвера Германия не сможет закрыть до 2030 года

1 апреля 2023 17:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Борис Писториус не ожидает, что финансы найдутся быстро
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нынешние пробелы с вооружением Бундесвера нельзя будет полностью закрыть до 2030 года. Такого мнения придерживается министр обороны Германии Борис Писториус. Поэтому сейчас необходимо определить приоритеты.

Об этом говорится в Tagesschau.

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Министр обороны Германии Борис Писториус не ожидает, что пробелы в оснащении Бундесвера будут устранены в ближайшее время. По его убеждению, сейчас следует определить приоритеты. Одним из таких приоритетов является защита восточного фланга НАТО.

"Для нас это означает, прежде всего, создание полностью оснащенной дивизии до 2025 года и соответствующий вклад в силы реагирования НАТО", — сказал министр.

Он добавил, что поставки оружия в Украину также привели к пробелам в Бундесвере. Писториус заявил, что проведет переговоры с представителями оборонной промышленности.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов в понедельник, 3 апреля. Пакет помощи может включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты, топливозаправщики и полдюжины типов боеприпасов, включая танковые.

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