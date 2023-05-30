Дочка пропагандиста Соловйова засуджує війну в Україні: розслідування

Дочка російського пропагандиста Володимира Соловйова від другого шлюбу Катерина Соловйова. Фото: Instagram

Нещодавнє розслідування свідчить, що 32-річна дочка російського пропагандиста Володимира Соловйова від другого шлюбу Катерина Соловйова відкрито критикує війну в Україні в соцмережах і ставить феміністські спектаклі. Донедавна ці родинні зв'язки були приховані, однак родичі відмовляються вдаватися в подробиці щодо стосунків між ними.

Про це свідчить нещодавнє розслідування, що провели російські ЗМІ.

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Російські журналісти зазначають, що Катерина Соловйова в соцмережах закликає до толерантності, критикує обмежувальні закони і донатить на фонди, що борються з насильством.

У своїх роликах на Tik-Tok і повідомленнях в Twitter вона виступає проти війни та засуджувала військову цензуру.

Так, в одному з відео в березні 2022 року Соловйова зазначила, що Росія не Путін, а також розповіла, що у РФ заборонили "називати війну війною" та запровадили військову цензуру.

У Twitter вона стверджувала, що вся її діяльність "завжди була, є і буде антивоєнною".

Твіт Катерини Соловйової. Фото: російські ЗМІ

Жінка грає у музичному гурті The BlueStocking, танцює на бурлеск-сценах і режисує феміністські спектаклі, зокрема про домашнє насильство і стигматизацію менструації. На прем'єрі одної з вистав був і Володимир Соловйов, який запрошував дочку розповісти про цю театральну роботу в ефірі "Вести.FM". Тоді до фонду вистави надійшла 81 тисяча рублів.

Твіт Катерини Соловйової. Фото: російські ЗМІ

Крім того, Соловйова виражала солідарність з політичними активістами і фігурантами справ, що були арештовані. Так, 2019 року вона висловила солідарність із заарештованим на мітингу актором Павлом Устиновим, зазначивши, що завтра "це може бути один із нас".

Пост Катерини Соловйової у Instagram на підтримку затриманого 2019 року актора Павла Устинова. Фото: російські ЗМІ

Соловйова не приховує родинних зв'язків із батьком і присвячує йому публікації в соцмережах, але відмовляється коментувати стосунки та творчу діяльність, перебуваючи в стані побоювання за безпеку своїх колег.

Публікація Катерини Соловйової в Instagram. Фото: російські ЗМІ

Публікація Катерини Соловйової в Instagram. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов має коханку із двома дітьми, які народилися у США. Кохана жінка кремлівського прислужника володіє у Сочі віллою по сусідству із дружиною російського генерала Суровікіна та іншими високопосадовцями.