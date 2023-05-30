Дочка пропагандиста Соловйова засуджує війну в Україні: розслідування
Нещодавнє розслідування свідчить, що 32-річна дочка російського пропагандиста Володимира Соловйова від другого шлюбу Катерина Соловйова відкрито критикує війну в Україні в соцмережах і ставить феміністські спектаклі. Донедавна ці родинні зв'язки були приховані, однак родичі відмовляються вдаватися в подробиці щодо стосунків між ними.
Про це свідчить нещодавнє розслідування, що провели російські ЗМІ.
Що відомо про дочку Соловйова
Російські журналісти зазначають, що Катерина Соловйова в соцмережах закликає до толерантності, критикує обмежувальні закони і донатить на фонди, що борються з насильством.
У своїх роликах на Tik-Tok і повідомленнях в Twitter вона виступає проти війни та засуджувала військову цензуру.
Так, в одному з відео в березні 2022 року Соловйова зазначила, що Росія не Путін, а також розповіла, що у РФ заборонили "називати війну війною" та запровадили військову цензуру.
У Twitter вона стверджувала, що вся її діяльність "завжди була, є і буде антивоєнною".
Жінка грає у музичному гурті The BlueStocking, танцює на бурлеск-сценах і режисує феміністські спектаклі, зокрема про домашнє насильство і стигматизацію менструації. На прем'єрі одної з вистав був і Володимир Соловйов, який запрошував дочку розповісти про цю театральну роботу в ефірі "Вести.FM". Тоді до фонду вистави надійшла 81 тисяча рублів.
Крім того, Соловйова виражала солідарність з політичними активістами і фігурантами справ, що були арештовані. Так, 2019 року вона висловила солідарність із заарештованим на мітингу актором Павлом Устиновим, зазначивши, що завтра "це може бути один із нас".
Соловйова не приховує родинних зв'язків із батьком і присвячує йому публікації в соцмережах, але відмовляється коментувати стосунки та творчу діяльність, перебуваючи в стані побоювання за безпеку своїх колег.
Нагадаємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов має коханку із двома дітьми, які народилися у США. Кохана жінка кремлівського прислужника володіє у Сочі віллою по сусідству із дружиною російського генерала Суровікіна та іншими високопосадовцями.