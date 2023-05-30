Дочь пропагандиста Соловьева осуждает войну в Украине: расследование

Дочь российского пропагандиста Владимира Соловьева от второго брака Екатерина Соловьева. Фото: Instagram

Недавнее расследование свидетельствует о том, что 32-летняя дочь российского пропагандиста Владимира Соловьева от второго брака Екатерина Соловьева открыто критикует войну в Украине в соцсетях и ставит феминистские спектакли. До недавнего времени эти родственные связи были скрыты, однако родственники отказываются вдаваться в подробности об отношениях между ними.

Об этом свидетельствует недавнее расследование, проведенное российскими СМИ.

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Российские журналисты отмечают, что Екатерина Соловьева в соцсетях призывает к толерантности, критикует ограничительные законы и донатит на борющиеся с насилием фонды.

В своих роликах на Tik-Tok и сообщениях в Twitter она выступает против войны и осуждает военную цензуру.

Так, в одном из видео в марте 2022 Соловьева отметила, что Россия не Путин, а также рассказала, что в РФ запретили "называть войну войной" и ввели военную цензуру.

В Twitter она утверждала, что вся ее деятельность "всегда была, есть и будет антивоенной".

Твит Екатерины Соловьевой. Фото: российские СМИ

Женщина играет в музыкальной группе The BlueStocking, танцует на бурлеск-сценах и режиссирует феминистские спектакли, в частности о домашнем насилии и стигматизации менструации. На премьере одного из представлений был и Владимир Соловьев, приглашавший дочь рассказать об этой театральной работе в эфире "Вести.FM". Тогда в фонд спектакля поступило 81 тысяча рублей.

Твит Екатерины Соловьевой. Фото: российские СМИ

Кроме того, Соловьева выражала солидарность с политическими активистами и арестованными фигурантами дел. Так, в 2019 году она выразила солидарность с арестованным на митинге актером Павлом Устиновым, отметив, что завтра это может быть один из нас.

Пост Екатерины Соловьевой в Instagram в поддержку задержанного в 2019 году актера Павла Устинова. Фото: российские СМИ

Соловьева не скрывает родства с отцом и посвящает ему публикации в соцсетях, но отказывается комментировать отношения и творческую деятельность, находясь в состоянии опасения за безопасность своих коллег.

Публикация Екатерины Соловьевой в Instagram. Фото: российские СМИ

Публикация Екатерины Соловьевой в Instagram. Фото: российские СМИ

Напомним, что у российского пропагандиста Владимира Соловьева есть любовница с двумя детьми, которые родились в США. Любимая женщина кремлевского дворецкого владеет в Сочи виллой по соседству с женой российского генерала Суровикина и другими чиновниками.