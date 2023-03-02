Додатки російського банку "Тінькофф" видалили з App Store

Банк "Тінькофф"

Додатки банку рф "Тінькофф" видалили з App Store. Клієнти зможуть здійснювати операції в особистому кабінеті на сайті.

Про це повідомляє російське ЗМІ "Интерфакс".

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"Банк зазначив, що вже завантажені додатки працюватимуть як зазвичай. Крім того, клієнти можуть здійснювати операції в особистому кабінеті на сайті "Тінькофф", — йдеться в повідомленні.

Банк радить своїм користувачам не завантажувати додатки неофіційних джерел.

Нагадаємо, Європейський союз включив кілька великих російських банків, включаючи "Тінькофф", "Альфа-банк" та "Росбанк", до свого списку санкційних заходів. У відповідь на це, у "Тінькофф Інвестиції" повідомили, що переведуть своїх клієнтів до нової непідсанкційної компанії, щоб захистити їхні активи.

Також ми писали, що у столиці росії встановили ще одну систему ППО. Вона розташована поряд з метро "Салар'єво".

Додамо, суд Франції заарештував віллу, яка, як виявилося, належала російському промисловому магнату Віктору Рашнікову. Формально нерухомість була записана на одну із швейцарських фірм.