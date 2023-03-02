Приложения российского банка "Тинькофф" удалили из App Store
Приложения банка рф "Тинькофф" удалили из App Store. Клиенты смогут осуществлять операции в личном кабинете на сайте.
Об этом сообщает российское СМИ "Интерфакс".
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"Банк отметил, что уже загруженные приложения будут работать как обычно. Кроме того, клиенты могут совершать операции в личном кабинете на сайте "Тинькофф", — говорится в сообщении.
Банк советует своим пользователям не скачивать приложения с неофициальных источников.
Напомним, Европейский союз включил несколько крупных российских банков, включая "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк", в свой список санкционных мер. В ответ на это в "Тинькофф Инвестиции" сообщили, что переведут своих клиентов в новую неподсанкционную компанию, чтобы защитить их активы.
Также мы писали, что в столице россии установили еще одну систему ПВО. Она расположена рядом с метро "Саларьево".
Добавим, что суд Франции арестовал виллу, которая, как оказалось, принадлежала российскому промышленному магнату Виктору Рашникову. Формально недвижимость была записана на одну из швейцарских компаний.