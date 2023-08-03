Дональду Трампу може загрожувати до понад 500 років в'язниці

Дональду Трампу може загрожувати понад 500 років в'язниці
Колишньому президенту США Дональду Трампу може загрожувати понад 500 років в'язниці за спробу скасувати вибори у 2020 році. Таку заяву своїм прихильникам зробив сам Трамп в електронному листі.
Про це повідомляє видання The Hill.
Ув'язнення Трампа
"З огляду на те, що корумпований Міністерство юстиції Кривого Джо знову незаконно висунуло твою справжнє звинувачення, звіти свідчать про те, що тепер я можу зіткнутися з сумарним 561 роком ув’язнення через полювання на відьом лівих", — йдеться в електронному листі Трампа.
Повідомляється, що Трампу висунули чотири пункти у розслідуванні щодо подій 6 січня 2021 року та за спроби утриматися при владі після того, які він програв Байдену на виборах.
Окрім цього, колишньому президенту висунули 40 пунктів за його роботу з секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після того, як пішов з влади, а також 34 пункти в незаконному отриманні грошей перед виборами у 2016 році.
Нагадаємо, минулого місяця Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.
Також ми писали, що Дональду Трампу прокуратура США висунула нові звинувачення. Йдеться про справу щодо неналежного зберігання секретних документів.