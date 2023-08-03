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Дональду Трампу може загрожувати понад 500 років в'язниці

3 серпня 2023 08:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дональду Трампу може загрожувати до понад 500 років в'язниці
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишньому президенту США Дональду Трампу може загрожувати понад 500 років в'язниці за спробу скасувати вибори у 2020 році. Таку заяву своїм прихильникам зробив сам Трамп в електронному листі. 

Про це повідомляє видання The Hill.

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Ув'язнення Трампа

"З огляду на те, що корумпований Міністерство юстиції Кривого Джо знову незаконно висунуло твою справжнє звинувачення, звіти свідчать про те, що тепер я можу зіткнутися з сумарним 561 роком ув’язнення через полювання на відьом лівих", — йдеться в електронному листі Трампа. 

Повідомляється, що Трампу висунули чотири пункти у розслідуванні щодо подій 6 січня 2021 року та за спроби утриматися при владі після того, які він програв Байдену на виборах. 

Окрім цього, колишньому президенту висунули 40 пунктів за його роботу з секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після того, як пішов з влади, а також 34 пункти в незаконному отриманні грошей перед виборами у 2016 році.

Нагадаємо, минулого місяця Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Також ми писали, що Дональду Трампу прокуратура США висунула нові звинувачення. Йдеться про справу щодо неналежного зберігання секретних документів.

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