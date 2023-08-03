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Дональду Трампу может грозить более 500 лет тюрьмы

3 августа 2023 08:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дональду Трампу может грозить более 500 лет тюрьмы
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывшему президенту США Дональду Трампу может грозить более 500 лет тюрьмы за попытку отменить выборы в 2020 году. Такое заявление своим поклонникам сделал сам Трамп в электронном письме.

Об этом сообщает издание The Hill.

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Заключение Трампа

"Учитывая, что коррумпированное Министерство юстиции Кривого Джо снова незаконно выдвинуло твое настоящее обвинение, отчеты свидетельствуют о том, что теперь я могу столкнуться с суммарным 561 годом заключения из-за охоты на ведьм левых", — говорится в электронном письме Трампа.

Сообщается, что Трампу выдвинули четыре пункта в расследовании событий 6 января 2021 года и за попытки удержаться у власти после того, как он проиграл Байдену на выборах.

Кроме этого, бывшему президенту выдвинули 40 пунктов за его работу с секретными материалами в Мар-а-Лаго после ухода из власти, а также 34 пункта в незаконном получении денег перед выборами в 2016 году.

Напомним, в прошлом месяце Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома.

Также мы писали, что Дональду Трампу прокуратура США выдвинула новые обвинения. Речь идет о деле ненадлежащего хранения секретных документов.

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