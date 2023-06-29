Двотижневий карантин чи обійми з натовпом: двійника Путіна помітили в Дагестані

Російський диктатор Володимир Путін обіймається з натовпом. Фото: скріншот

У середу, 28 червня, російський диктатор Володимир Путін після заколоту Пригожина поїхав в Дагестан, аби продемонструвати "народну любов". Проте його поведінка здалась дещо дивною.

Відповідне відео опублікував російський терорист, військовий злочинець та колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков та росЗМІ.

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Що дивного у поведінці Путіна

Після гучного заколоту Євгена Пригожина в Росії Путін, а точніше його двійник, вирішив "заспокоїти" людей та поїхав в Дагестан для демонстрації "народної любові".

На відео видно, як "копія" Путіна безстрашно обіймається з натовпом. У реальності така поведінка для кремлівського диктатора зовсім не притаманна, оскільки перед зустріччю з ним відвідувачі перебувають на тривалому карантині.

Перед поїздкою двійника старались нашвидкуруч загримувати та зробити "однаковісіньким" з Путіним, проте тони гриму та блідий колір обличчя говорять самі за себе.

Двійник Путіна фотографується з дагестанцями. Фото: росЗМІ

Для російського терориста Гіркіна видалось дуже дивним, що в Кремлі Путін зустрічається з відвідувачами після їхнього двотижневого карантину і на великій дистанції, а в Дагестані спокійно перебуває в натовпі і навіть обіймається та цілується з деякими громадянками.

"Як за таких умов його охороні забезпечити фізичну безпеку президента? Щось тут не те, схоже на театральну постановку, в якій Путін насправді не Путін", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні російські пропагандисти стверджували, що Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів — одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Згодом Кремль повідомив, що президент РФ Володимир Путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дав доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".

Про "робочу поїздку" Путіна до окупованого Маріуполя також заявляли росЗМІ. Мережею навіть ширять відео, де російський диктатор вночі їде містом.