Двухнедельный карантин или объятия с толпой: двойника Путина заметили в Дагестане

Российский диктатор Владимир Путин обнимается с толпой. Фото: скриншот

В среду, 28 июня, российский диктатор Владимир Путин после мятежа Пригожина уехал в Дагестан, чтобы продемонстрировать "народную любовь". Однако его поведение показалось несколько странным.

Соответствующее видео опубликовал российский террорист, военный преступник и бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков и росСМИ.

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После громкого мятежа Евгения Пригожина в России Путин, а точнее его двойник решил "успокоить" людей и уехал в Дагестан демонстрации "народной любви".

На видео видно, как "копия" Путина бесстрашно обнимается с толпой. В реальности такое поведение для кремлевского диктатора совсем не присуще, поскольку перед встречей с ним посетители находятся на длительном карантине.

Перед поездкой двойника старались наскоро загримировать и сделать "одинаковым" с Путиным, однако тона грима и бледный цвет лица говорят сами за себя.

Двойник Путина фотографируется с дагестанцами. Фото: росСМИ

Для российского террориста Гиркина было очень странно, что в Кремле Путин встречается с посетителями после их двухнедельного карантина и на большой дистанции, а в Дагестане спокойно находится в толпе и даже обнимается и целуется с некоторыми гражданками.

"Как при таких условиях его охране обеспечить физическую безопасность президента? Что-то здесь не то, похожее на театральную постановку, в которой Путин на самом деле не Путин", — говорится в сообщении.

Напомним, в марте российские пропагандисты утверждали, что Владимир Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.

Впоследствии Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "дал поручение разобраться с проблемами, о которых поведали ему жители города".

О "рабочей поездке" Путина в оккупированный Мариуполь также заявляли росСМИ. Сетью даже распространяются видео, где российский диктатор ночью едет по городу.