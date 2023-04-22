"Дзеркальний крок": Росія висилає з країни німецьких дипломатів

Будівля посольства РФ у Берліні. Фото: Reuters

З Росії висилають понад 20 німецьких дипломатів. Це сталось після того, як Берлін висилав співробітників російських диппредставництв з країни.

Про це повідомляє МЗС Росії.

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Зазначається, що як реакцію на "ворожі дії Берліна" російська сторона прийняла рішення про "дзеркальне" вислання з Росії німецьких дипломатів, а також про суттєве обмеження максимальної кількості працівників німецьких дипломатичних представництв у РФ. У МЗС стверджують, що про це було офіційно повідомлено послу ФРН в росії Гезі фон Гайру 5 квітня 2023 року.

У російському міністерстві також назвали дії ФРН демонстративним руйнуванням "всього масиву російсько-німецьких відносин, включаючи їхній дипломатичний вимір".

Нагадаємо, наприкінці березня медіа писали, що Німеччина має намір вислати 30 дипломатів РФ, які працюють на російські спецслужби під дипломатичним прикриттям.