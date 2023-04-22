Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Зеркальный шаг": Россия высылает из страны немецких дипломатов arrow

"Зеркальный шаг": Россия высылает из страны немецких дипломатов

22 апреля 2023 18:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Зеркальный шаг": Россия высылает из страны немецких дипломатов
Здание посольства России в Берлине. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из России высылают более 20 германских дипломатов. Это произошло после того, как Берлин высылал сотрудников российских диппредставительств из страны.

Об этом сообщает МИД России.

Читайте также:

Россия выслала из страны 20 немецких дипломатов

Отмечается, что в качестве реакции на "враждебные действия Берлина" российская сторона приняла решение о "зеркальном" выслании из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального количества работников немецких дипломатических представительств в РФ. В МИДе утверждают, что об этом было официально сообщено послу ФРГ в России Гези фон Гайру 5 апреля 2023 года.

В российском министерстве также назвали действия ФРГ демонстративным разрушением "всего массива российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

Напомним, в конце марта СМИ писали, что Германия намерена выслать 30 дипломатов РФ, работающих на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас