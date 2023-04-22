"Зеркальный шаг": Россия высылает из страны немецких дипломатов
Из России высылают более 20 германских дипломатов. Это произошло после того, как Берлин высылал сотрудников российских диппредставительств из страны.
Об этом сообщает МИД России.
Россия выслала из страны 20 немецких дипломатов
Отмечается, что в качестве реакции на "враждебные действия Берлина" российская сторона приняла решение о "зеркальном" выслании из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального количества работников немецких дипломатических представительств в РФ. В МИДе утверждают, что об этом было официально сообщено послу ФРГ в России Гези фон Гайру 5 апреля 2023 года.
В российском министерстве также назвали действия ФРГ демонстративным разрушением "всего массива российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".
Напомним, в конце марта СМИ писали, что Германия намерена выслать 30 дипломатов РФ, работающих на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.