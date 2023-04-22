"Зеркальный шаг": Россия высылает из страны немецких дипломатов

Здание посольства России в Берлине. Фото: Reuters

Из России высылают более 20 германских дипломатов. Это произошло после того, как Берлин высылал сотрудников российских диппредставительств из страны.

Об этом сообщает МИД России.

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Отмечается, что в качестве реакции на "враждебные действия Берлина" российская сторона приняла решение о "зеркальном" выслании из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального количества работников немецких дипломатических представительств в РФ. В МИДе утверждают, что об этом было официально сообщено послу ФРГ в России Гези фон Гайру 5 апреля 2023 года.

В российском министерстве также назвали действия ФРГ демонстративным разрушением "всего массива российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

Напомним, в конце марта СМИ писали, что Германия намерена выслать 30 дипломатов РФ, работающих на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.