Путін планує знищити репутацію Пригожина, — ISW

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Після військового перевороту в російському суспільстві все одно залишилися деякі прихильника Євгена Пригожина. Однак, те, що влаштував ватажок ПВК "Вагнер" Путін не пробачає і планує знищити його репутацію.

Про це йдеться у матеріалі від ISW.

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Як відомо, Путін вперше заперечив приватність та незалежність угруповання ПВК "Вагнер". Російський диктатор публічно заявив про те, що Кремль "повністю фінансує" та "повністю постачає" його, а також здійснює різні виплати не лише військовим, а й їхнім сім'ям з Федерального бюджету Росії.

"Путін додав, що "власник компанії "Конкорд" отримав 80 млрд рублів (близько $936 млн) у період з травня 2022 року по травень 2023 року за доставку та харчування російським військовим, і що Кремль розслідуватиме, чи компанія щось вкрала під час своєї роботи для Кремля", — йдеться у матеріалі.

Як пояснюють експерти, Путін хоче звинуватити Пригожина у корупції та "навмисно позбавляє Пригожина звання фінансиста Вагнера". На думку диктатора, це підірве репутацію Пригожина серед "вагнерівців".

"Пригожин побудував свій особистий бренд на критиці російського військового командування та бюрократів за корупцію та зв’язки із західними країнами, і Путін, ймовірно, намагається зруйнувати популістську привабливість Пригожина, звинувачуючи його в тих самих гріхах", — кажуть експерти.

Нагадаємо, що приїзд Євгена Пригожина та його найманців до Білорусі викликав занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО.

Додамо, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Росії буде ще не одна спроба державного перевороту. Подібні намагання до тих, що здійснив власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, траплятимуться й надалі.