Путин планирует уничтожить репутацию Пригожина, — ISW

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

После военного переворота в российском обществе все равно остались некоторые сторонники Евгения Пригожина. Однако то, что устроил главарь ЧВК "Вагнер" Путин не прощает и планирует уничтожить его репутацию.

Об этом говорится в материале от ISW.

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Путин против Пригожина

Как известно, Путин впервые отрицал конфиденциальность и независимость группировки ЧВК "Вагнер". Российский диктатор публично заявил о том, что Кремль "полностью финансирует" и "полностью снабжает" его, а также осуществляет различные выплаты не только военным, но и их семьям из Федерального бюджета России.

"Путин добавил, что владелец компании "Конкорд" получил 80 млрд рублей (около $936 млн) в период с мая 2022 по май 2023 года за доставку и питание российским военным, и что Кремль будет расследовать, украла ли компания во время своей работы" для Кремля", — говорится в материале.

Как объясняют эксперты, Путин хочет обвинить Пригожина в коррупции и "намеренно лишает Пригожина звания финансиста Вагнера". По мнению диктатора, это подорвет репутацию Пригожина среди "вагнеровцев".

"Пригожин построил свой личный бренд на критике российского военного командования и бюрократов за коррупцию и связи с западными странами, и Путин, вероятно, пытается разрушить популистскую привлекательность Пригожина, обвиняя его в грехах", — говорят эксперты.

Напомним, что приезд Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь вызвал беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО.

Добавим, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у России будет еще не одна попытка государственного переворота. Подобные попытки к тем, что предпринял владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, будут и дальше.