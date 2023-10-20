Ердоган закликав Ізраїль "припинити геноцид" у секторі Гази

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу. Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив дії Ізраїлю в секторі Гази, закликавши негайно припинити "акції геноциду". Також він наголосив, що Туреччина готова доєднатися до вирішення конфлікту мирним шляхом.

Про це турецький президент написав у Twiiter (X).

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"Я повторюю наш заклик до наших ізраїльських партнерів ніколи не розширювати масштаби своїх нападів на мирне населення і негайно припинити свої операції, які є рівносильними геноциду", — заявив Ердоган.

Пост Ердогана. Джерело: Twitter (X)

За його словами, "керівництво Ізраїлю діє як організація, яка прагне виправити свою помилку і діє за підбурюванням гравців за межами регіону".

"Я запрошую всі держави та міжнародні організації щиро підтримати ініціативи щодо якнайшвидшого встановлення гуманітарного припинення вогню в секторі Гази. Ми готові зіграти свою роль у вирішенні конфлікту мирним шляхом, та надавати гуманітарну допомогу обом сторонам. З обох сторін цивільні не повинні постраждати", – підсумував президент Туреччини.

Нагадаємо, що раніше Реджеп Ердоган заявив про ратифікацію членства Швеції в НАТО після отримання винищувачів F-16 від США. А влітку турецький президент підтримав Україну щодо вступу до Альянсу.