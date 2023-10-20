Эрдоган призвал Израиль "прекратить геноцид" в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил действия Израиля в секторе Газа, призвав немедленно прекратить "акции геноцида". Также он акцентировал на том, что Турция готова присоединиться к разрешению конфликта мирным путем.
Об этом турецкий президент написал в Twiiter(X).
Позиция Турции
"Я повторяю наш призыв к нашим израильским партнерам никогда не расширять масштабы своих нападений на мирное население и немедленно прекратить свои операции, которые равносильны геноциду", — заявил Эрдоган.
По его словам, "руководство Израиля действует как организация, которая стремится исправить свою ошибку и действует при помощи подстрекательства игроков за пределами региона".
"Я приглашаю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Мы готовы сыграть свою роль в разрешении конфликта мирным путем и оказывать гуманитарную помощь обеим сторонам. С обеих сторон гражданские не должны пострадать", — подытожил президент Турции.
Напомним, ранее Реджеп Эрдоган заявил о ратификации членства Швеции в НАТО после получения истребителей F-16 от США. А летом турецкий президент поддержал Украину насчет ее вступления в Альянс.
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