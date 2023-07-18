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Фермер показав курча-мутанта з чотирма лапами

18 липня 2023 21:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
На світ народилося курча з чотирма лапами: фото
Курча в яйці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В Анкарі в районі Хаймана турецький фермер Сервет Басаран повідомив про дивне курча, яке з'явилося серед його птахів. Чоловік розповів, як так вийшло і що курча немає жодних відхилень, окрім зайвої пари кінцівок. 

Про це повідомив Dailystar.

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Фермер розповів, що курча з чотирма лапами живе абсолютно нормальним життям без жодних проблем, а самі лапи також розвиваються нормально.  Всі чотири лапи функціонують. 

Який вигляд має курча з чотирма лапами 

Здається, що курча стоїть на двох основних лапах, а дві інші трохи відірвані від землі.

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Курча с чотирма лапами. Фото: Newsflash

"Ми вперше бачимо таке, але проблем з його розвитком немає. Це щось природне, дане Богом. У нього немає ніяких проблем, ноги розвиваються нормально. Він продовжує своє звичайне життя і не має жодних проблем", — прокоментував фермер. 

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Курча с чотирма лапами. Фото: Newsflash

Наразі невідомо, чи залишить фермер пташеня як домашню тварину. Невідомо також, чи передасть пташеня свою деформацію нащадкам, якщо йому дозволять розмножуватися в майбутньому.

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Курча с чотирма лапами. Фото: Newsflash

Чому трапляються мутації серед тварин 

Також повідомляється, що в природі час від часу трапляються дивні мутації. Іноді це частина еволюційного процесу, іноді це пов'язано з такими речами, як забруднення навколишнього середовища, а іноді це просто дивна генетична випадковість.

Раніше ми писали, що дайвери зафільмували надзвичайно рідкісну морську істоту.

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