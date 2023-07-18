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Фермер показал цыпленка-мутанта с четырьмя лапами

18 июля 2023 21:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Родился цыпленок с четырьмя лапами: фото
Цыпленок в яйце. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В Анкаре в районе Хаймана турецкий фермер Сервет Басаран сообщил о странном цыпленке, появившемся среди его птиц. Мужчина рассказал, как так получилось и что цыпленок не имеет никаких отклонений, кроме лишней пары конечностей.

Об этом сообщил Dailystar.

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Фермер рассказал, что цыпленок с четырьмя лапами живет абсолютно нормальной жизнью без проблем, а сами лапы также развиваются нормально. Все четыре лапы работают.

Как выглядит цыпленок с четырьмя лапами

Кажется, что цыпленок стоит на двух основных лапах, а две другие немного оторваны от земли.

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Цыпленок с четырьмя лапами. Фото: Newsflash

"Мы впервые видим такое, но проблем с его развитием нет. Это что-то естественное, данное Богом. У него нет никаких проблем, ноги развиваются нормально. Он продолжает свою обычную жизнь и не испытывает никаких проблем",  прокомментировал фермер.

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Цыпленок с четырьмя лапами. Фото: Newsflash

Пока неизвестно, оставит ли фермер птенец как домашнее животное. Неизвестно также, передаст ли птенчик свою деформацию потомкам, если ему разрешат размножаться в будущем.

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Цыпленок с четырьмя лапами. Фото: Newsflash

Почему случаются мутации среди животных

Также сообщается, что в природе иногда случаются странные мутации. Иногда это часть эволюционного процесса, иногда это связано с такими вещами, как загрязнение окружающей среды, а иногда это просто удивительная генетическая случайность.

Ранее мы писали, что дайверы запечатлели чрезвычайно редкое морское существо.

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