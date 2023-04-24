Fox News припинила співпрацю з прихильником Путіна Такером Карлсоном

Телеведучий Такер Карлсон. Фото: росЗМІ

Американська телекомпанія Fox News оголосила про припинення співпраці з телеведучим, відомим вихвалянням диктатора Володимира Путіна, виправдовуванням агресії РФ проти України і поширенням російських фейків про біолабораторії в Україні.

Про це повідомляє Fox News та CNN.

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Чим відомий Такер Карлсон

Карлсон був ведучим популярного вечірнього шоу Tucker Carlson Tonight.

Як пише CNN, ведучий також відомий своєю радикальною риторикою, активно пропагував теорії змови, зокрема про вакцини від COVID-19 і штурм Капітолія 6 січня 2021 року (який він називав "провокацією" ФБР), а також ставив під сумнів легітимність президентських виборів у США 2020 року.

Карлсон також транслював стандартні фейки російської пропаганди, зокрема наратив про те, що Україна нібито є "маріонеткою" Заходу, стверджував, що російський диктатор Путін "виграє" війну, і з’являвся в ефірах кремлівських пропагандистських каналів. Детектор медіа називав його "американським Соловйовим".

Fox News повідомив, що останнє шоу Карлсона вийшло в ефір у п'ятницю, 21 квітня.

"Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі. Він не тільки неодноразово сіяв сумніви щодо легітимності виборів 2020 року, але й просував теорії змови щодо вакцин проти Covid-19 та підносив тези білих націоналістів", — повідомляє CNN.

Реакція росіян

Після новини про припинення співпраці з Fox News, російський пропагандист Володимир Соловйов через свій Telegram-канал запропонував роботу Карлсону на телеканалі "Соловйов Live"

"Такер, приходь до нас. У нас можна не боятися лаяти Байдена", — написав пропагандист.

Нагадаємо, наприкінці березня під час виступу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в якому він розповідав про розміщення ядерної зброї, російський пропагандист Сергій Карнаухов занудьгував і зроби фото глибокого декольте глядачки із зали.