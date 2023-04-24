Fox News прекратила сотрудничество со сторонником Путина Такером Карлсоном

Телеведущий Такер Карлсон. Фото: росСМИ

Американская телекомпания Fox News объявила о прекращении сотрудничества с телеведущим, известным восхвалением диктатора Владимира Путина, оправданием агрессии РФ против Украины и распространением российских фейков о биолабораториях в Украине.

Об этом сообщает Fox News и CNN.

Читайте также:

Чем известен Такер Карлсон

Карлсон был ведущим популярного вечернего шоу Tucker Carlson Tonight.

Как пишет CNN, ведущий также известен своей радикальной риторикой, активно пропагандировал теории заговора, в частности о вакцинах от COVID-19 и штурме Капитолия 6 января 2021 года (который он называл "провокацией" ФБР), а также ставил под сомнение легитимность президентских выборов в США. 2020 года.

Карлсон также транслировал стандартные фейки российской пропаганды, в частности, нарратив о том, что Украина якобы является "марионеткой" Запада, утверждал, что российский диктатор Путин "выигрывает" войну, и появлялся в эфирах кремлевских пропагандистских каналов. Детектор медиа называл его "американским Соловьевым".

Fox News сообщил, что последнее шоу Карлсона вышло в эфир в пятницу, 21 апреля.

"Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале. Он не только неоднократно сеял сомнения в легитимности выборов 2020 года, но и продвигал теории заговора по вакцинам против Covid-19 и подносил тезисы белых националистов", — сообщает CNN.

Реакция россиян

После новости о прекращении сотрудничества с Fox News, российский пропагандист Владимир Соловьев через свой Telegram-канал предложил работу Карлсону на телеканале "Соловьев Live"

"Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена", — написал пропагандист.

Напомним, в конце марта во время выступления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка, в котором он рассказывал о размещении ядерного оружия, российский пропагандист Сергей Карнаухов заскучал и сделал фото глубокого декольте зрительницы из зала.