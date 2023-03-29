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"Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

29 березня 2023 15:37
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
На думку Соловйова, це свідчить про прихильності його підпорядкованого традиційним російським цінностям
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Одіозний російський пропагандист Володимир Соловйов вирішив публічно стати на захист свого співробітника Сергія Карнаухова, що заскринів груди жінки, яка слухала виступ лукашенка.

Як повідомлялося раніше, ведучий "Соловьев LIVE" Карнаухов занудьгував під час промови білоруського диктатора і забув, що екран його ноутбука транслюється наживо.

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"І в цей момент Сергій Сергійович Карнаухов вибирає гарну жінку з великими достойностями, я б сказав, частково відкритими, і собі це скринить на комп'ютер. При цьому обличчя у нього абсолютно щасливе", — описав Соловйов те, що відбулося.

На думку Соловйова, дії Карнаухова свідчать про його прихильність до традиційних російських цінностей і можуть бути зараховані йому тільки в плюс.

"Він таким чином моментально вибивається з середовища лібералів і демократів. Він показує, що він є прихильником традиційних цінностей, що робить його навіки нерукоподатним серед LGBTQ-плюс-мінус-демократів-шмемократів. Йому подобаються жінки, у яких є груди, йому подобаються жінки красиві та ще й до того такі, що слухають лукашенка", — заявив Соловйов.

Сам Карнаухов в інтерв'ю "Газете.ру" заявив, що не хотів би озвучувати справжні мотиви свого вчинку.

"Нехай це буде яскравим нагадуванням нам усім, що навесні кожний чоловік має залишатися чоловіком, а кожна жінка має бути прекрасним створінням, яке радує та прикрашає цей світ", — сказав він.

Нагадаємо, раніше під час ефіру в студії Соловйова знепритомнів професор Андрій Карнєєв, який очолює Школу сходознавства Вищої школи економіки. Інцидент стався тоді, коли Соловйов обговорював зі своїми гостями Сполучені Штати Америки.

Також минулого тижня Соловйов обрушився у своєму телеграм-каналі на російського гумориста Максима Галкіна, який висміяв пропагандистку Ольгу Скабеєву та співака Філіпа Кіркорова. Соловйов обізвав Галкіна "гнидою" і вимагав викликати його до росії, судити і конфіскувати все майно гумориста.

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