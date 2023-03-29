"Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

По мнению Соловьева, это свидетельствует о приверженностях его подчиненного традиционным русским ценностям

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев решил публично выступить в защиту своего сотрудника Сергея Карнаухова, заскринившего грудь женщины, слушавшей выступление лукашенко.

Как сообщалось ранее, ведущий "Соловьев LIVE" Карнаухов заскучал во время речи белорусского диктатора и забыл, что экран его ноутбука транслируется в прямом эфире.

"И в этот момент Сергей Сергеевич Карнаухов выбирает красивую женщину с большими достоинствами, я бы сказал, частично открытыми, и себе это скринит на компьютер. При этом лицо у него абсолютно счастливое", — описал происшедшее Соловьев.

По мнению Соловьева, действия Карнаухова свидетельствуют о его приверженности традиционным русским ценностям и могут быть засчитаны ему только в плюс.

"Он тем самым моментально выбивается из среды либералов и демократов. Он показывает, что он сторонник традиционных ценностей, что делает его навеки нерукоподатным среди LGBTQ-плюс-минус-демократов-шмемократов. Ему нравятся женщины, у которых есть грудь, ему нравятся женщины красивые да еще и вдобавок слушающие лукашенко", — заявил Соловьев.

Сам Карнаухов в интервью "Газете.ру" заявил, что предпочел бы умолчать об истинных мотивах своего поступка.

"Пусть это будет ярким напоминанием нам всем, что весной каждый мужчина должен оставаться мужчиной, а каждая женщина должна быть прекрасным созданием, которое радует и украшает этот мир", — сказал он.

Напомним, ранее во время эфира в студии Соловьева потерял сознание профессор Андрей Карнеев, возглавляющий Школу востоковедения Высшей школы экономики. Инцидент произошел в тот момент, когда Соловьев обсуждал со своими гостями Соединенные Штаты Америки.

Также на прошлой неделе Соловьев обрушился в своем телеграм-канале на российского юмориста Максима Галкина, высмеявшего пропагандистку Ольгу Скабееву и певца Филиппа Киркорова. Соловьев обозвал Галкина "гнидой" и потребовал вызвать его в россию, судить и конфисковать все имущество юмориста.