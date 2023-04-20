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G7 розглядає заборону на експорт до РФ, — Bloomberg

20 квітня 2023 18:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
G7 розглядає заборону на експорт до РФ, — Bloomberg
Група "Великої сімки" на засіданні. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з джерелами, знайомими із ситуацією, США та їх союзники планують обговорити можливість запровадження практично повної заборони на експорт товарів до Росії на майбутньому саміті в Японії. До такої заборони, можливо, приєднається і Європейський Союз.

Про це повідомляє Bloomberg .

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Подібний підхід повністю змінить чинний режим санкцій, заборонивши будь-який експорт, крім винятків. Однак, товари, такі як ліки та сільськогосподарська продукція, швидше за все, не будуть заборонені для постачання до Росії.

За даними журналу Trade Data Monitor, на цей час санкції майже вдвічі скоротили обсяг експорту із західних країн до Росії, хоча з Європи, США, Канади та Японії до Росії експортуються досі на 66 мільярдів доларів. Деякі країни Євросоюзу також працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, включаючи обмеження на атомну енергетику РФ, імпорт діамантів та нафти трубопроводом "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Великобританія, США, Канада, Японія та Франція оголосили про альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії. Країни використовуватимуть відповідні ресурси та можливості секторів цивільної атомної енергетики кожної країни, щоб підірвати вплив Росії на ланцюги постачання ядерного палива.

Нагадаємо, що міністри клімату та енергетики країн G7 зобов'язалися прискорити поступову відмову від викопного палива для досягнення нульового викиду вуглекислого газу пізніше 2050 року. Водночас, під час зустрічі в японському місті Саппоро міністрам так і не вдалося дійти згоди щодо встановлення кінцевого терміну для припинення використання вугільної енергії.

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